ليبيا – قدمت غرفة الطوارئ مصراتة أمس الأحد اعتذارا لمن وصفتهم بـ “الثوار الأبطال“ المرابطين في جبهات القتال لعدم إمكانية صرف أي نوع من أنواع الدعم لهم.

الغرفة أوضحت في بياناً لها أطلعت المرصد على نسخة منه أن عدم إمكانية صرف أي نوع من أنواع الدعم يعود إلى قرار المجلس البلدي مصراتة بحل الغرفة وجميع الفرق المشكلة من قبلها.

هذا وقررت بلدية مصراتة حل غرفة الطوارئ المشكلة بموجب قرار المجلس البلدي رقم “32” لعام 2019 وحل كافة اللجان وفرق العمل المشكلة من قبلها والمنبثقة عنها.

البلدية قررت أن يتولى عميد البلدية تشكيل لجنة لحصر واستلام ما لدى الغرفة من موجودات عينية ونقدية لم يتم التصرف فيها وما بعهدتها ليتم لاحقا إصدار قرار بتسليمها إلى الجهات المعنية على أن يتم إعداد تقرير نهائي من اللجنة بأعمالها وذلك في بحر أسبوعين من تاريخ هذا القرار.

كما تقرر إقفال جميع الحسابات المصرفية المفتوحة باسم الغرفة وفقًا لما ورد بتقرير الغرفة والعمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه ووضعه موضع التنفيذ.