واشنطن – اكد السفير الصيني في واشنطن كوي تيانكاي، يوم أمس، إن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي، في بحر الصين الجنوبي، يقوض الوضع في المنطقة.

وأضاف السفير، في برنامج حواري على شبكة “سي إن إن” التلفزيونية: “في الواقع، تراجعت حدة الوضع في المنطقة وتناقصت، بدون التدخل الخارجي، وكانت مستقرة إلى حد كاف”.

وتابع السفير الصيني القول: “لسوء الحظ، تحاول دول مثل الولايات المتحدة، التدخل وإرسال القوات، وتعزز وجودها العسكري في المنطقة”.

وقال الدبلوماسي الصيني: “كثافة وتواتر [مثل هذه الأعمال] قوي للغاية”.

وأكد السفير، أنه لا يوجد أي أساس قانوني، للتدخل الأمريكي في الوضع في المنطقة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن البنتاغون يعتبر مهمته الحيوية، ضمان حرية الملاحة في العالم، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: تاس