ليبيا – قال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا جامشيد بولتاييف إن حكومة الوفاق لم تؤكد بعد معلومات حول الإفراج عن مواطنين روسيين محتجزين في ليبيا.

الدبلوماسي الروسي علق في تقارير إعلامية زعمت أن حكومة الوفاق سلمت إلى تركيا المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس مكسيم شوغالي وسامر سعيفان وفقاً لما نقله موقع “روسيا اليوم” أمس الأحد، موضحاً أن القائم بالأعمال الليبي في موسكو مصطفى أبو سعيدة لم يؤكد هذه المعلومات.

هذا واعتقل شوغالي الباحث الاجتماعي في صندوق حماية القيم الوطنية ومترجمه سويفان في طرابلس خلال شهر مايو من العام الماضي فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق من أن استمرار احتجاز الروسيين في طرابلس يشكل أكبر عائق أمام تطوير التعاون ذي المنفعة المتبادلة تدريجيا بين الطرفين.