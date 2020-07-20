ليبيا- حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من مواصلة التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكداً أن ليبيا ستتحول إلى صومال جديد في حال ما تم تسليح القبائل الليبية لكي تدافع عن نفسها.

تبون قال خلال مقابلة تلفزيونية دورية جمعته بالإعلام المحلي وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الجزائر في اتصال دائم مع أطراف الأزمة داخل ليبيا وخارجها.

وأضاف” نقف في نفس المسافة من الفرقاء الليبيين ونلح على ضرورة تغليب الحل السياسي، واتصالاتنا متواصلة مع روسيا وفرنسا كما تجمعنا على مستوى الخارجية اتصالات شبه يومية مع مصر وتركيا”.

وحذر الرئيس تبون من مساع برزت في الـ 24 ساعة الأخيرة لحث القبائل الليبية على حمل السلاح الأمر الذي سيؤدي إلى تحول ليبيا إلى صومال جديد.

كما وصف الرئيس تبون هذا المسعى بالخطير حيث لن يستطيع أياً كان حل الأزمة الليبية في حال ما تم تسليح القبائل الليبي.

وعن الأطراف الليبية المتصارعة قال تبون، “إن الجزائر وبحكم مبادئها الدبلوماسية ترفض أن تؤيد أي قرار شخصي، نرفض وضعنا أمام الأمر الواقع وطلب التأييد بعدها من يريد دعمنا عليه مشاورتنا”.

وعن عدم تجسيد مخرجات مؤتمر برلين الدولي أضاف الرئيس الجزائري أن هناك أطراف دولية تقول ما لا تفعل في شأن الملف الليبي بحسب قوله.

ختاماً دعا تبون مختلف الأطراف إلى ترك الشعب الليبي يقرر مصيره تحت وصاية الأمم المتحدة، معتبراً أن هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري من طرف الليبيين وقد تتجه لحل جزائري تونسي.