ليبيا – صرح مدير برج الأمل فادي فرطاس إنه بتاريخ 19 يوليو 2020 تم تسجيل حالتي وفاة في برج الأمل الخاص بمرضى كورونا بمركز بنغازي الطبي

فرطاس قال بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة إن الحالة الأولى لسيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة محولة من مدينة سبها كحالة جلطة نزيفية في الدماغ وتم دخولها الى عناية برج الأمل وتوفيت فور دخولها حيث إنها وصلت في حالة حرجة جداً نتيجة وضعها الصحي الحرج ومسافة السفر من سبها لبنغازي وعند إجراء تحليل فحص فيروس كورونا تبين انه موجب (مصابة بكوفيد19).

وأكد مدير برج الأمل إن الحالة الأخرى لرجل مسن من بنغازي يبلغ من العمر 77 عام تم تحويله من مصحة خاصة في بنغازي يوم السبت الماضي كحالة أعراض في الجهاز التنفسي ودهشة من الدرجة الرابعة بالإضافة الى قصور في نسبة تشبع الدم بالأكسجين وتم دخوله للعناية الفائقة ببرج الأمل و توفي الأحد حيث تم إحراء تحليل فيروس كورونا له ليتبين إنه موجب.