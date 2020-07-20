السويد – أنقذ حارس المرمى الدنماركي أنديرس لينديغارد، فريقه هيلسنغبورغ، من الهزيمة أمام مضيفه فالكينبيرغ، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السويدي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين من دون رد في الشوط الأول للمباراة. لكن فريق هلسنغبورغ تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة الثمانين، ومن ثم اقتنص حارس المرمى لينديغارد هدف التعادل للضيوف، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة، بهدف أحرزه بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية.

يذكر أن أنديرس لينديغارد (36 عاما) دافع عن ألوان عدة أندية إنجليزية، من بينها فريق مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي (2011 و2015).

ورفع هيلسنغبورغ رصيده بعد هذا التعادل إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الرابع عشر في الدوري. بينما يقبع فالكنبيرغ في قاع جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

المصدر: “football24”