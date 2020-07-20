حتى لا ينتهي به المطاف في الهند.. أنيلكا ينصح صلاح بعدم تكرار خطئه

حتى لا ينتهي به المطاف في الهند.. أنيلكا ينصح صلاح بعدم تكرار خطئه

انجلترا – نصح المهاجم الدولي الفرنسي السابق، نيكولا أنيلكا، النجم المصري محمد صلاح، بعدم الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أنيلكا، في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية: “محمد صلاح يعد من أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، ولديه الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للرحيل إلى ناد كبير وعريق بحجم ريال مدريد”.

وأضاف: “أتمنى من صلاح ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبته في مسيرتي، عندما قررت مغادرة أرسنال الذي شهد أزهى فترات حياتي الكروية، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.. أدرك جيدا أن صلاح يبحث عن تحد جديد وعن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل..أعتقد أن ليفربول هو المكان المناسب له”.

وكان أنيلكا (41 عاما)، من أبرز المهاجمين في العالم في بداية مسيرته الكروية، خاصة خلال فترته مع أرسنال الذي قضى معه موسمين مميزين بين العامين 1997 و1999، قبل أن ينضم بعدها إلى ريال مدريد.

ولكن انتقاله إلى الريال، كان أكبر خطأ ارتكبه أنيلكا في مسيرته، حيث لم يشارك كثيرا مع الفريق الملكي، ونتيجة لذلك، تراجع مستواه بشكل كبير، ليقرر بعد موسم واحد فقط الرحيل عن “الميرينغي”.

وتنقل بعدها أنيلكا بين العديد من الأندية، منها ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وويستهام، لكنه لم يستطع استعادة مستواه المعهود، لينتهي به المطاف في نادي مومباي سيتي الهندي، الذي أنهى فيه مسيرته عام 2015.

المصدر: وكالات