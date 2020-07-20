إسبانيا – أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، جائزة هداف الدوري الإسباني “البيتشيتشي” لموسم 2019-2020، بعد إسدال الستار عن آخر جولات “الليغا” امس.

وحصد ميسي جائزة الهداف برصيد 25 هدفا، بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي اكتفى بـ21 هدفا.

وهذه المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بجائزة الهداف في الدوري الإسباني، ليفك شراكته مع أسطورة أتلتيك بلباو تيلمو زارا الذي توج بهذه الجائزة 6 مرات.

وتوج ميسي بجائزة البيتشيتشي سابقا مواسم:

1- 2009- 2010 برصيد 34 هدفا.

2- 2011- 2012 برصيد 50 هدفا (رقم قياسي).

3- 2012- 2013 برصيد 46 هدفا.

4- 2016- 2017 برصيد 37 هدفا.

5- 2017- 2018 برصيد 34 هدفا.

6- 2018- 2019 برصيد 36 هدفا.

كما تصدر ميسي قائمة صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة خلال الموسم بواقع 21 تمريرة، وهو رقم قياسي.

المصدر: RT