رسميا.. لن يكون هناك فائز بالكرة الذهبية عام 2020

رسميا.. لن يكون هناك فائز بالكرة الذهبية عام 2020

فرنسا – أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعبي العالم، اليوم الاثنين، إلغاء جائزتها للعام الحالي.

وقالت “فرانس فوتبول” عبر موقعها الرسمي، إنه بسبب الظروف الاستثنائية للعام الحالي، فإنه تقرر لأول مرة في التاريخ، إلغاء جائزة “بالون دور” للعام الحالي.

وأرجعت ذلك لما أسمته عدم تكافؤ فرص اللاعبين للمنافسة على الجائزة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي مر بها الموسم الكروي الحالي، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المجلة الفرنسية، أن الجائزة ليست فقط فردية في طبيعتها، ولكن تحتفي بالجماعية والمساندة والمسؤولية في الرياضة والعالم الكروي، ولذا ليس عدلا منحها الموسم الحالي.

وأوضحت أنه سيكون صعبا جمع كل المرشحين في نفس المكان بسبب الظروف الحالية، كما أن على صعيد الأرقام والإحصاء، سيكون الوضع معقدا بسبب التوقف الطويل لمنافسات كرة القدم.

وختمت المجلة بيانها، بالإشارة إلى قيمة وأهمية الجائزة، ونزاهة عملية الاختيار “جعلت حتميا عدم منحها الموسم الجاري، والتركيز مثل بقية البشرية على الأمور الأكثر أهمية حول العالم”.

وجائزة الكرة الذهبية أو “بالون دور”، تمنح من قبل “فرانس فوتبول”، منذ عام 1956، لأفضل لاعب كرة قدم عن الموسم الكروي.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، آخر من توج بالكرة الذهبية، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة المرموقة، برصيد خمس كرات.

المصدر: وكالات