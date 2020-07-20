العراق – نعت السيدة رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد الذي توفي أمس داخل السجن.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على “تويتر”: “ننعي إلى العراقيين وفاة أحد مقاتلي العراق الأبطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره”.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية أمس الأحد، عن وفاة وزير الدفاع الأسبق في سجنه.

تجدر الإشارة إلى أن سلطان هاشم صدر في حقه حكم بالإعدام شنقا، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.

المصدر: وكالات