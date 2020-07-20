ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي واصفاً الأمر بالخطير.

شكري أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان أمس الأحد بحسب وكالة” سبوتنيك” الروسية إلى أن ما يجري في ليبيا يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي والمصري.

وأكد أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

كما أوضح وزير الخارجية المصري أن التدخلات الخارجية في ليبيا وجلب المسلحين الأجانب يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي المصري والعربي، متهماً أطرافاً خارجية بزعزعة الاستقرار.