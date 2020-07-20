الإمارات العربية – اعتبر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أن انطلاق “مسبار الأمل” في رحلته التاريخية لكوكب المريخ حاملا شعار دولتنا “لا شيء مستحيل” يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة في مجال الفضاء.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، نجاح إطلاق مسبار الأمل الهادف إلى اكتشاف الكوكب الأحمر “المريخ”.

وكتب بن راشد على تويتر: “نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل .. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج .. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا”.

وقال رئيس الإمارات بهذه المناسبة : “تابعنا اليوم بسرورٍ وفخرٍ عظيمِ نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركةٍ أصيلةٍ فاعلة من نخبةِ كفاءات وطنيةٍ شابة، نيرةِ العقولِ، رفيعةِ التأهيلِ والتدريبِ، مخلصةٍ، صادقةِ الولاءِ والانتماء”.

وأضاف: “مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة دولتنا مركزا إقليميا رائدا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة”.

وأعرب خليفة بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره بإنجاز “مسبار الأمل بأيادٍ وطنية واعتبره رسالة في غاية الأهمية لكسب معركة صناعة المستقبل ووضع بصماتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية”.

ومسبار الأمل هو أول مسبار عربي وإسلامي يطير إلى الفضاء، وتحديدا إلى المريخ، وبذلك تكون دولة الإمارات واحدة من 9 دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب، وهو أيضا أول مسبار يدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول، ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.

وسيجتاز المسبار مسافة 493 مليون كيلومتر يستمد خلالها الطاقة من ألواح شمسية، ويحدد موقعه واتجاهاته عبر جهاز تعقب النجوم.

ويتولى قيادة التجهيزات والاختبارات فريق عمل “مسبار الأمل” المكون من كوادر إماراتية شابة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعلميين لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

المصدر: “وام”