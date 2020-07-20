ليبيا – حذر ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان من أن بلاده قد تتحول لمأوى لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” إذا استمر الاقتتال في ليبيا.

العطا قال وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إن ما يحدث في ليبيا على ضوء التعزيزات العسكرية الحاصلة في محيط مدينة سرت مؤسف للغاية وتأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار.

وأكد على أن هناك فصائل ومليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تقاتل في ليبيا الآن، لافتاً إلى أن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع يحميان الحدود السودانية الليبية ويرصدان كل ما يهدد الأمن.

كما بيّن أنه تم الاتفاق بين الطرفين الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود لكن القوات الليبية انسحبت نظراً للوضع الامني وبقيت القوات السودانية في العمل على حماية الحدود.