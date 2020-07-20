ليبيا – حذّر عضو مجلس النواب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي هيكل مكي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مما وصفه “اللعب بالنار”، قائلا إنه يسير على خطى إخوان ليبيا من خلال محاولة جر البلاد إلى الفوضى.

مكي وفي تصريحات صحفية لموقع “تونيزي نيميريك” وفقاً لما نقلته “سكاي نيوز عربية” أوضح أن راشد الغنوشي يلحق أذى خطيرا جدا بأمن البلاد ووحدتها من خلال اللجوء إلى الخطاب المزدوج.

وبيّن أن الغنوشي يلجأ إلى هذه الازدواجية من خلال فعلين متضاربين فمن جهة أولى يؤكد ثقته في اختيار رئيس الجمهورية لمن يتولى رئاسة الوزراء ومن جهة ثانية أصدر تعليماته وأوامره لأنصاره حتى يسحبوا الثقة من رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ رغم تقديمه الاستقالة.