ليبيا – دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطع المساعدات الخارجية عن “حفتر” القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر الذي وصفه بـ”الانقلابي” واتهمه بإعاقة جهود السلام في ليبيا على حد زعمه.

أكار وعقب اجتماع عقده اليوم الاثنين مع عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ووزير داخلية مالطا بويرون كاميلاري ووفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم” قال : “يجب قطع المساعدات عن الانقلابي حفتر الذي يعيق جهود إرساء السلام ووحدة ليبيا”.

وأضاف أكار أن المساهمات التي ستقدمها تركيا من أجل ما وصفه بـ”إحلال السلام والاستقرار في المتوسط ” ستكون نموذجا للمنطقة والعالم دون أن يشير هل إرسال أكثر من 15 ألف مرتزق سوري بينهم إرهابيين ومتطرفين إلى ليبيا من ضمن هذه المساهمات أم لا.