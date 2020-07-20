العراق – نقلت مصادر عراقية، امس خبر وفاة سلطان هاشم أحمد آخر وزير دفاع في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

ووفقا للأنباء، فإن “سلطان هاشم أحمد توفي امس، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة صباح الأحد”.

وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.

ونشر موقع “الجيش العراقي السابق”، على “فيسبوك”، خبر وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد.

المصدر: RT