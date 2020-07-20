 وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن (صور) – صحيفة المرصد الليبية
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العراق – نقلت مصادر عراقية، امس خبر وفاة سلطان هاشم أحمد آخر وزير دفاع في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

ووفقا للأنباء، فإن “سلطان هاشم أحمد توفي امس، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة صباح الأحد”.

أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن - صور
الرئيس العراقي السابق صدام حسين وإلى جانبه وزير الدفاع عبد الجبار شنشل وخلفه سلطان هاشم أحمد

وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.

ونشر موقع “الجيش العراقي السابق”، على “فيسبوك”، خبر وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد.

المصدر: RT