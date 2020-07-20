ليبيا – استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز وبحث معها تطورات الأزمة في ليبيا في اجتماع عقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة.

وليامز ثمنت بحسب المكتب الاعلامي لبعثة الأمم المتحدة دور الجزائر في التواصل مع جميع الأطراف الليبية للحث على إنهاء العنف.

وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الجزائر للإسراع في استئناف العملية السياسية التي يقودها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق التحشيد العسكري المفزع حول سرت، دعت الممثلة الخاصة بالإنابة إلى وقف فوري لإطلاق النار في ضوء محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل حماية 125،000 مدني لا زالوا متواجدين في دائرة الخطر وإلى وضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.