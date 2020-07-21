اليابان – اكد السيناتور الياباني موني سوزوكي بعد اجتماع مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم، إن الأخير يتطلع إلى عقد لقاء مقبل، مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد انتهاء انتشار وباء كوفيد-19.

ونقل سوزوكي، وهو عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني عن حزب “نيبون إيشين نو كاي” (رابطة التجديد اليابانية)، عن آبي قوله: “أود أن ينتهي انتشار عدوى الفيروس التاجي، في أقرب وقت ممكن، ليصبح من الممكن التفكير في القمة المقبلة”.

ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، أعرب رئيس الوزراء الياباني، بهذا الشكل، عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي وحل “مشكلة الأراضي”.

يذكر أن اليابان تطالب روسيا، بالتخلي عن 4 جزر من أرخبيل الكوريل، وهي كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستندة إلى الاتفاقية الثنائية بشأن التجارة والحدود بين البلدين الموقعة عام 1855.

واشترطت طوكيو، عودة تلك الجزر لتوقيع معاهدة السلام مع روسيا، التي لم يتم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويكمن موقف موسكو في أن سيادة روسيا المثبتة وفق القانون الدولي على الجزر الأربع، التي انضمت إلى قوام الاتحاد السوفيتي بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية، غير قابلة للمناقشة.

المصدر: نوفوستي