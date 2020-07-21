ألمانيا – السهر عند البعض مزاج ومتعة ومن يشعر بذلك يطلق على نفسه كائن ليلي ولكن هل يعلم هذا الكائن الليلي ماذا يفعل السهر في جسمه .

تعددت أسباب السهر في العديد من مواقف الحياة المختلفة ، فيسهر الجميع مع العائلة والأصدقاء في فصل الصيف للمرح والبعض يسهر لإنجاز عمل أو الدراسة ، ولكن ما اضرار السهر الدائم، فالبعض لا ينام سوى ساعات قليلة جداً في فترة الليل، وقبل أن نعرف اضرار السهر ليلاً ، علينا معرفة أهمية النوم بالنسبة إلينا. النوم مهم جداً للصحة النفسية والجسمانية للإنسان، ويؤثر على صحته وعلى صحة عقله ، فكما يقولون السهر لمدة 24 ساعة يسبب الإرهاق و 72 ساعة سهر يعني الجنون ، لهذا فإن السهر يسبب الأضرار على الصحة ، ويمكنك التعرف أكثر على اضرار السهر بعد قراءة هذا المقال

أسباب السهر

تتعدد أسباب السهر، وهي:

الإصابة بالأرق

الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق

العمل لمدة 24 ساعة ، وعدم وجود وقت كافٍ للنوم

اختلاف الساعات من بلد لآخر، فالمسافرين من بلد لآخر لا يستطيعون النوم بشكل كاف

التغير النفسي بسبب اضطراب الهرمونات في فترة المراهقة، فعدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في النوم في فترة المراهقة أكبر من البالغين الذين يعانون من الأرق

اضرار السهر على الجسم

السهر عند البعض مزاج ومتعة ومن يشعر بذلك يطلق على نفسه كائن ليلي ولكن هل يعلم هذا الكائن الليلي ماذا يفعل السهر في جسمه؟ للسهر أضرار قد يهمك معرفتها إذا كنت هذا الشخص:

ألم في العضلات والمفاصل

الاكتئاب

عدم القدرة على الرؤية بوضوح

ضعف جهاز المناعة

انخفاض النشاط الذهني

عدم القدرة على التركيز والانتباه

الرغبة في النوم خلال ساعات النهار

يتعرض البعض إلى عمى الألوان

الإغماء

ظهور هالات سوداء تحت العين

الغثيان

شحوب الوجه

عدم التحكم في الأعصاب، مثل رعشة اليدين المستمرة

التثاؤب المستمر في ساعات العمل والدراسة

أضرار السهر على البشرة وتأثيره على الصحة

وهناك أضرار أخرى للسهر ، وهي:

1. ظهور التجاعيد مبكرا

السهر يمكن أن يسبب ظهور التجاعيد في سن صغير، ويجعل البشرة تبدو شاحبة وباهتة ، كما أنه يقلل من شباب وحيوية البشرة، لذا تأكدوا من الحصول على الساعات الكافية للنوم ، لمنع ظهور التجاعيد

2. عسر الهضم

من اضرار السهر أنه يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، فيصيب الإنسان بسوء الهضم وهذا لأنه يخفض من كفاءة عملية التمثيل الغذائي ومعدلات الأيض

3. خلل في الهرمونات

من اضرار السهر التسبب في اضطراب الهرمونات، فالسهر يجعل مستوى هرمون الكورتيزول في الدم أقل من العادي ، مما يؤثر على تنظيم ضغط الدم ، والهضم ، ويضعف من الجهاز المناعي، بسبب قلة مستوى الكورتيزول في الجسم

4. الصحة النفسية

يؤثر السهر على الصحة النفسية للإنسان، فقد يسبب له العديد من الاضطرابات النفسية مثل الشعور بالتوتر والقلق ، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت حديثاً أن ارتفاع معدل اليقظة إلى أكثر من 17 ساعة يومياً، يؤثر على الصحة النفسية والتي تؤثر على أداء الإنسان في العمل والزواج والعلاقات الاجتماعية عموما

5. سلوك الأطفال

يؤثر السهر على سلوك الأطفال ، فالأطفال الذين يقومون بالسهر لفترة طويلة ، يتعرضون للإصابة بمشاكل سلوكية في المدرسة والمنزل