الصين – اكتشف علماء الآثار الذين يعملون عند نقطة بداية “طريق الحرير” في مقاطعة “شنسي” شمال غرب الصين، مجموعة من المقابر القديمة يعود تاريخها إلى زهاء 2000 سنة، الأيام الأولى من سلالة هان.

وحُفر ما مجموعه 27 قبرا قديما في عاصمة المقاطعة شيان، حيث عُثر على كنز ثمين يشمل التماثيل الخزفية وآلاف القطع من ملابس اليشم (فتاة مغناج). وتبين أن 4 من المقابر كبيرة الحجم، ويقول الخبراء إنها أماكن الاستراحة الأخيرة لأهم الأشخاص في تلك الحقبة.

وعُثر على أكثر من 2200 قطعة من ملابس اليشم في أروع المقابر، وسيوفر ترميمها مرجعا هاما لدراسة أصل ملابس اليشم في عهد الأسرة الحاكمة. وجرى حفر المقابر لإعطاء رؤى قيمة عن عادات الدفن في ذلك الوقت.

واستمرت سلالة هان من عام 202 قبل الميلاد إلى 220 ميلادي، وتعتبر عصرا ذهبيا في التاريخ الصيني. حيث أنشئ طريق تجارة “طريق الحرير” خلال ذاك الوقت، وساهمت نقطة انطلاقه في شيان، في جعل المدينة واحدة من العواصم القديمة الأربع الكبرى في الصين.

وتعد التماثيل الخزفية المكتشفة في الإنجاز الذي أعلن عنه يوم الاثنين، ذات أهمية خاصة لعلماء الآثار. وشيان هي أيضا موطن جيش التراكوتا الشهير لأول إمبراطور صيني، تشين شي هوانغ. وتعود التماثيل غير العادية إلى بضع سنوات فقط قبل ظهور سلالة هان.

المصدر: RT