بروكسل – أغلقت أسهم أوروبا مرتفعة، امس بدعم من بيانات مشجعة عن لقاحات محتملة لكوفيد 19، وعقب توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق بشأن صندوق للتعافي تحفيزا لمنطقة اليورو.

وأنهى المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” جلسة التداول مرتفعا 0.75 بالمئة بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن زعماء الاتحاد لديهم الآن أساس لاتفاق بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار).

وأضافت ميركل أن الميزانية القادمة للتكتل للأعوام 2021 – 2027 ستكون قيمتها حوالي 1.1 تريليون يورو.

وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.9 بالمئة بعد أن تعافى من كل خسائره التي مني بها عند الافتتاح عندما صعد اليورو إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.

وجاءت أسهم شركات الرعاية الصحية في مقدمة الرابحين ليصعد مؤشر القطاع 1.2 بالمئة مع ظهور علامات على أن زعماء الدول الشمالية بالاتحاد الأوروبي مستعدون لحل وسط بشأن خطة التعافي، بينما استمرت المحادثات في بروكسل لليوم الرابع على التوالي.

المصدر: رويترز