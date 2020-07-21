ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني عبد العزيز بن عبد الله العجمان على الدور العربي والقومي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية للوطن العربي انطلاقا من اتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدولة العربية.

العجمان شدد بحسب وكالة “الأنباء البحرينية “على حق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب وواجبها العربي في المحافظة على وحدة الأراضي الليبية بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا والدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

ولفت إلى تأييد موقف البرلمان المصري وتفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في ليبيا لوقف التدخلات التركية في الشأن العربي واستمرارها في زعزعة أمن ليبيا، منوها بأن هذا القرار يأتي انسجاما مع دعوة البرلمان الليبي وشيوخ وقبائل ليبيا إلى ضرورة تدخل مصر عسكريا لحماية شعب وأرض ليبيا من تدخلات تركيا.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن التدخل العسكري في ليبيا ضرورة لوقف التدخل التركي من أجل استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية وذلك انطلاقا من مبادئ القومية العربية الأصيلة باعتبار ليبيا جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.