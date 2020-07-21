ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الاثنين تعليماته بالعمل على متابعة تطوير الممشى البحري لمدينة بنغازي “الكورنيش” باعتباره متنفساً لسكان المدينة ويعد الواجهة الحضرية البحرية للمدينة.

الثني أصدر تعليمات خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري بمواصلة العمل علي تطوير المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، مشدداً على ضرورة الإسراع في صيانة الجسور التي تعرضت للتدمير على أيدي الجماعات الإرهابية أبان سيطرتها على المدينة.

واطلع الثني خلال الاجتماع على أعمال التطوير والصيانة الموكلة لبلدية بنغازي حيث أكد على ضرورة تصميم مخطط حضري جديد للبلدية يراعي مشكلة المختنقات المرورية ويعالجها.