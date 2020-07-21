الجزائر تكشف عن تغيرات كبيرة في إيرادات ميزانيتها

الجزائر تكشف عن تغيرات كبيرة في إيرادات ميزانيتها

الجزائر – اكد وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، إن بلاده تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020، مقابل 33 مليار دولار في 2019.

وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في “أوبك”، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة.

وقال الوزير، الذي تولى منصبه هذا العام للإذاعة الرسمية، “نحن في وضع اقتصادي صعب”.

واعتمدت الجزائر قانونا جديدا للطاقة في نوفمبر 2019 يهدف لزيادة جاذبية قطاع النفط الجزائري، لكنها لم تنشر نصوص تطبيقه. وقال العطار إن المستثمرين الأجانب ينتظرونها لاتخاذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وأضاف، أن النصوص ستنشر قبل سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه هناك 50 اكتشافا صغيرا للنفط والغاز في حاجة للتطوير.

وقال الوزير: “نرحب بعمل الشركات الأجنبية مع سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية الجزائرية) في هذه الحقول”.

المصدر: “رويترز”