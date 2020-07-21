ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذي تم اختياره خلال اجتماع الجمعية العمومية الاحد الماضي وأدى أعضاء المجلس الجديد في بداية الاجتماع القسم القانوني.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة وسبل تغطية العجز وما تتطلبه المحطات من أعمال صيانة وتذليل العقبات التي تواجهها الشركة في تنفيذ مشروعاتها.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي بضرورة تسريع وتيرة العمل بالشركة واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة لاستكمال أعمالها واعداد خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في اطار ما أبدته دول صديقة من استعداد للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بطرق فعالة.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول الأربعاء الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي 2020 وفق ضوابط محددة تستهدف ترشيد الانفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي.