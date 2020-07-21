السعودية – أكد تقرير “دوت ميديا لاين”، الاثنين، أن السعودية تمضي بشكل قوي في طلبات الطابعات ثلاثية الأبعاد سعيا للحد من الواردات الأجنبية.

وأشار التقرير، إلى أن “السعودية والإمارات أصبحتا، مراكز رائدة لتكنولوجيا الطباعة “3D” في العالم العربي”.

وقال لوند نيلسن، مؤسس “COBOD International” لصناعة الطابعات ثلاثية الأبعاد، إن “السعودية والإمارات تقودان المنطقة في هذه الصناعة”، مشيرا إلى أن “السعودية تملك أكبر طابعة ثلاثية أبعاد في العالم، وهي طابعة ضخمة لطباعة طبقات من الخرسانة لصنع الجدران”.

من جهته، أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويهدف المشروع إلى المساعدة على تطوير واختبار ونشر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يضم شبكة واسعة من الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات.

وستقوم الإمارة، كجزء من هذه المبادرة، ببناء مراكز أبحاث الإسكان والشركات الناشئة.

المصدر: “سبق”