ليبيا – قال الخبير العسكري العميد ركن شرف الدين العلواني إن الموقف المصري بصفة عامة بث الرعب في طرقات أنقرة وظهر جليا وواضحا لدعوتها لاجتماع عاجل بإسطنبول لكل أطر تنظيم الإخوان الإرهابي للنظر فيما استجد من أوضاع.

العلواني وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين أكد على أن وجود مصر في المشهد الليبي سيغير من المعادلة العسكرية بشكل كامل بعد أن كانت التقارير والمعطيات توهم الأتراك بسهولة التقدم وتنفيذ الأجندة الموضوعة لفارق القوة لصالح مجاميعها من سلاح جو وبحر وبر ومن حيث العدد والتقنية.

وأضاف أن تركيا تقدر حقيقة قوة مصر وجيشها والدعم الشعبي له والإصرار على حماية الأمن القومي العربي وهو ما ظهر في تأجيل المناورة التركية التي اعلنت عنها بعد أن فوجئت بمناورة حسم 2020 ما أضطر أنقرة لإلغائها بحجة سوء الأحوال الجوية.

ورأى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن تركيا ستتوقف عن محاولتها الهجوم على سرت ليعطيهم ورقة ما تفاوضية في المستقبل لو لزم الأمر تحت ضغط دولي وإعادة تنظيم الصفوف استعدادا للمعارك.

العلواني اختتم أن القيادة المصرية بعد تفويضها ستقوم بالتنسيق المباشر مع القيادة بليبيا لدراسة الموقف ووضع خطط تتناسب مع الأحداث الجارية والمتوقعة على الخرائط ومن خلال دراسة جغرافية الأرض ومسالك الهجوم المعتمدة وغير المعتمدة المفاجئة.