ليبيا – رحب مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي بمنح البرلمان المصري التفويض اللازم للقيادة السياسية في البلاد لتحريك القوات المسلحة خارج البلاد.

المريمي وفي تصريح لقناة “روسيا اليوم” أمس الاثنين قال :”نحن في ليبيا نرحب بصدور هذا القرار والذي جاء في توقيته المناسب”.

وأضاف: “فضلا عن أنه جاء تلبية لمطالب الشعب الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والذي سبق وأن طالب بذلك منذ فترة طويلة عندما تحدث في مجلس النواب المصري لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتدخل القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري والليبي”.

ونوّه إلى أن هناك خطورة حقيقية الآن خاصة بعد محاولة الحشود العسكرية للمرتزقة المدعومين من تركيا لدخول سرت والجفرة ولذلك فإن التفويض من قبل البرلمان المصري ما كان ليتأخر في مثل هذا التوقيت الحرج للغاية.

المريمي أشار إلى أن الخطوات التي اتخذت للوصول إلى اللحظة الراهنة مرت بمراحل وأخذت الشكل القانوني بداية من إعلان وثيقة القاهرة للدفع لحلول سلمية مرورا بتصريحات الرئيس السيسي عن أن الجفرة وسرت خط أحمر وحتى التفويض وبالطبع فأن قيام ممثلي القبائل الليبية بزيارة القاهرة وطلب الدعم من مصر شكل نقطة فارقة.