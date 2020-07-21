ليبيا – اجتمع رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري أمس الإثنين رفقة كل من النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري والمقرر سعيد كله ورئيس لجنة الحوار بالمجلس فوزي عقاب، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ومستشاريها.

الطرفان ناقشا خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وإمكانية استئناف الحوار السياسي.

وأكد المشري على موقف المجلس الداعم للحوار وفق ثوابت المجلس منها عدم الجلوس مع ما وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” في أي حوار وأن أية قرارات تصدر عن الحوار يجب أن تتوافق مع الاتفاق السياسي.

كما تم استعراض الآثار المترتبة على ما أسماه “العدوان” على العاصمة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين والجرائم ضد الإنسانية أبرزها المقابر الجماعية في ترهونة وزرع الألغام جنوب العاصمة طرابلس بحسب ذات المصدر.