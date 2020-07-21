ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الايطالية دعمها للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطتهما المشتركة في ليبيا والتي وضعت بناء على طلب إيطالي من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد ومكافحة الاتجار بالبشر.

المذكرة والتي صدرت أمس الاثنين في روما وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أشارت الى أنه بفضل التمويل من الخارجية الإيطالية ستتمكن المنظمتان الامميتان من العمل في جميع مناطق البلاد من خلال مبادرات المساعدة وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية والمهاجرين واللاجئين والنازحين.

ونوّهت بانه سيتم أيضا تنظيم أنشطة تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للمسؤولين الليبيين المسؤولين عن إدارة تدفقات الهجرة ومرافق الاحتجاز.

ووفقاً للمذكرة فإن وزارة الخارجية تعزز التزامها المُتكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا باعتبار أنه أولوية قصوى للسياسة الخارجية الإيطالية كعامل ذو أهمية أساسية لأمن لإيطاليا.