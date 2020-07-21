بعد إلغاء الكرة الذهبية.. محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو وميسي على جائزة مرموقة

بعد إلغاء الكرة الذهبية.. محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو وميسي على جائزة مرموقة

انجلترا – رُشح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لجائزة القدم الذهبية لعام 2020

وتقدم جائزة القدم الذهبية للاعبين الذي أجادوا في العام، بشرط أن يتجاوز عمرهم الـ28 عامًا، مع العلم أن التصويت يكون للجماهير عبر شبكة الإنترنت

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وضمت قائمة المرشحين بجانب صلاح، كل من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وأرتورو فيدال (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو وجورحيو كيلليني (يوفنتوس)، وروبيرت ليفاندوفسكي (بايرن…..

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المصدر : نبض