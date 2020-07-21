ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن قرار البرلمان المصري جاء استجابة لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابة لما طالب به البرلمان الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي وجاء استجابةً لنداء اشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بالرئيس المصري.

بليحق أشار بحسب الموقع الرسمي التابع للبرلمان إلى أن هذه المطالب والاستجابة جاءت للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة.

وأكد على أن قرار البرلمان المصري جاء دعماً لليبيين من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الاطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار.

كما اعتبر أن ذلك سيُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وافشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع.

وحيّا في ختام تصريحاته الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين ويجسد التكاتف العربي فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية.