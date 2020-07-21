ليبيا – قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للرئاسي سالم بن تاهية إنهم اتخذوا عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين يوم الاقتراع بست بلديات في ظل جائحة كورونا.

بن تاهية وفي لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار ” التيي تبث من تركيا وتمولها قطر أوضح أن الاستحقاق سيجرى ببلديات صبراتة وككلة وغات والشرقية والقطرون وتراغن التي من المفترض أن ينتخب مواطنوها بداية شهر أغسطس المقبل.

وبيّن أن سبب اختيار هذه البلديات هو انتهاء الولاية القانونية لعمدائها والذين تجاوزوها بحوالي سنتين.

ونوّه بن تاهية إلى أن هناك اثنتين وتسعين بلدية ستباشر برامجها الانتخابية في ألفين وعشرين وألفين وواحد وعشرين.

وعن الميزانية، قال في ختام حديثه إن تأخر وصولها أثر على برنامج الاقتراع وإنه جرى تخصيص ثلاثة وعشرين مليون دينار للعملية الانتخابية وصلت منذ يوم واحد فقط ولكنها لم تصرف حتى الآن بسبب بعض الإجراءات.