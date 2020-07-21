ليبيا – أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن موسكو ستحث جميع اللاعبين الخارجيين على تعزيز التسوية في ليبيا، موضحاً أن لا حل عسكريا هناك.

بوغدانوف قال في مقابلة صحفية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحن نؤيد الوقف الفوري للأعمال القتالية وبدء حوار سياسي حول ترتيبات ما بعد الصراع في ليبيا وتشكيل هيئات حكومية ليبية مشتركة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وقرارات مؤتمر برلين الدولي”.

وتابع: “للأسف، الهدنة لم تدم طويلاً، واستؤنفت الأعمال القتالية. سنواصل الضغط على أنقرة للتأثير بشكل بناء على حكومة فايز السراج، وفي الوقت نفسه، نعمل مع الأمريكيين والأوروبيين والدول الإقليمية الرائدة”.

كما أشار بوغدانوف إلى أنه في الـ 8 من يونيو جرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي حيث خصص جزء كبير من محادثتهما للوضع في ليبيا.