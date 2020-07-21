بومبيو في بريطانيا لمناقشة قضايا من بينها اتفاقية للتجارة الحرة

بومبيو في بريطانيا لمناقشة قضايا من بينها اتفاقية للتجارة الحرة

انجلترا – وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس إلى بريطانيا لمناقشة قضايا ثنائية وعالمية، على ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن وزير الخارجية سيتطرق إلى عدة ملفات من بينها شبكة اتصالات الجيل الخامس واتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقبيل الزيارة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن “بومبيو سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب لمناقشة أولويات عالمية بما في ذلك كوفيد-19 وخطط التعافي الاقتصادي”.

وأضافت: “سيتطرق الجانبان إلى قضايا مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، والمفاوضات من أجل اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين”.

المصدر: “رويترز”