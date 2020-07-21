ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح وفقاً لمكتبه الاعلامي بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية.

واستعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الامنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيداً وتصعيداً حتي باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الاقليمي بأسره.

من جانبه أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا وقد تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.