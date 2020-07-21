مصر – الكركم هو نوع من التوابل الشعبية المصنوعة من جذور نبات الكركم، يعود موطنه إلى جنوب شرق آسيا، وهو عضو في عائلة الزنجبيل.

وقد اُستخدم كعلاج عشبي لآلاف السنين في الطب الهندي والصيني، إن الاستخدام الأشهر أو المتعارف عليه للكركم هو كتوابل في الطعام، ولكن هل يمكن شربه؟ وما هي فوائد شرب الكركم الصحية؟ وكيف يمكن عمل شاي الكركم أو مشروب الكركم؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال أعزائي القراء، فتابعوا معنا. حقائق هامة عن الكركم

إن العنصر النشط في الكركم هو الكركمين، وهو يحتوي على تعارف حيوي منخفض، مما يعني أن الجسم يعاني من صعوبة في الوصول إلى المركب وامتصاصه، لهذا السبب، فإن مكملات الكركم تحظى بشعبية كبيرة، ويعتبر شاي الكركم، الذي يتم تحضيره باستخدام جذر الكركم المبشور أو المسحوق النقي له، من أكثر الطرق فعالية لاستهلاك الكركم

واستناداً إلى الأبحاث المتاحة، فلا يوجد مدخول يومي موصى به من الكركم، ويعتمد الاستهلاك اليومي المقترح بشكل كبير على الحالة التي يتم استخدامه لعلاجها، لذلك يجب استشارة الطبيب

فوائد شرب الكركم الصحية

يعتبر شاي الكركم من طرق استهلاك هذه العشبة كما ذكرنا من قبل، ومن فوائد شرب الكركم ما يلي:

الحد من التهاب المفاصل

وجدت دراسة أجريت في عام 2017 أنه من بين 206 من الأمريكيين البالغين المصابين بـ التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي تم الإبلاغ عنه ذاتياً، استخدم 63 بالمائة منهم مكملات غذائية غير الفيتامين لمعالجة أعراضهم، وكان الكركم هو أكثر المكملات المستخدمة

تعزيز وظيفة المناعة

أثبت الكركمين أنه يحسن وظائف المناعة مع وجود خصائص مضادة للأكسدة، والالتهابات، والفيروسات، وقد تبين أن الكركم يعمل كمحول مناعي، مما يساعد على تنظيم وظيفة الخلايا المناعية ضد السرطان

الوقاية من الزهايمر وعلاجه

أظهرت الدراسات أن الكركمين قد يساعد في تقليل فرص العديد من الظروف العصبية التنكسية، ويعتقد أن قدرته المضادة للأكسدة والقوة المضادة للالتهابات تحد من الضرر الخلوي، والالتهابات، ورواسب اميلويد أو اللويحات التي تحدث مع الزهايمر

الحماية من مشكلات الكبد

من فوائد شرب الكركم التي أظهرتها الدراسات، أن الكركمين يمكن أن يحمي من تلف الكبد، وتشمل فوائده المحتملة للكبد زيادة إنتاج الصفراء السائلة في الجهاز الهضمي، وحماية خلايا الكبد من التلف الناجم عن المواد الكيميائية المرتبطة بالصفراء

إدارة مرض السكري

استخدمت العلاجات التقليدية الكركم لمرض السكري لآلاف السنين، وقد أظهرت العديد من الدراسات فعالية الكركم في الحد من ارتفاع مرض السكري .

المرصد : نبض