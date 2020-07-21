الولايات المتحدة – تحدثت وسائل إعلام عن أن ثروة جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، ارتفعت أمس بنحو 13 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي منذ 2012، عندما بدأت “بلومبرغ” بتسجيل بيانات الأغنياء.

وارتفاع ثروة بيزوس جاء على خلفية صعود أسهم “أمازون”، أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم، حيث يعد بيزوس مؤسسها ومديرها. وقفز سهم “أمازون” الاثنين بنحو 7.9%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

وصعدت ثروة بيزوس خلال 2020 بمقدار 74 مليار دولار إلى 189.3 مليار دولار، وذلك بالرغم من دخول الولايات المتحدة في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير.

وتعد ثروة بيزوس الشخصية الآن أكبر من القيمة السوقية لشركات عملاقة مثل “ماكدونالدز” و”إكسون موبيل”.

ويعزى صعود ثروة بيزوس إلى قفزة في أعمال “أمازون”، التي يمتلك بيزوس 11% من أسهمها، مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

المصدر: “بلومبرغ”