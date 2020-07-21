ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين أن لقاء القبائل الليبية مع الرئيس المصري في القاهرة تابع لما وصفه بـ” المسرحية الهزلية ” التي قام بها عقيلة صالح بدعوة الجيش المصري من داخل البرلمان المصري للتدخل في الشؤون الليبية.

أبو زعكوك قال خلال تصريح أذيع على قناة ” التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن هؤلاء يمثلون من وصفهم بـ”بقايا ما يسمون القيادات الشعبية” (ممثلي القبائل الليبية) أيام من وصفه بـ” المقبور القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) ، متهماً إياهم بارتكاب خيانة عظمى حسب زعمه.

وزعم أن المستشار عقيلة صالح لا يملك الحق في طلب تدخل دولة أجنبية في الشأن الليبي وأن الذين التقوا السيسي لا يملكون أي شرعية انتخابية ولا تمثيلية بدليل أن الدستور الليبي لا يعترف بما يسمى القبائل بل يعترف بمجلس النواب والمؤتمر الوطني مجلس الدولة وفقاً لتعبيره.

وأردف زاعماً :” نحن هنا أمام خروج عن القانون يجب أن يقوم النائب العام بمحاسبة هؤلاء جميعاً لاختراقهم السيادة الوطنية وارتكابهم جريمة الخيانة الوطنية للشعب الليبي، هناك إجراءات يجب اتخاذها ووضع سجل قضائي نيابي ضد هؤلاء المرتكبين للعمل وهل يستطيع القضاء وضعهم داخل المحكمة أم لا هذه قضية أخرى لكن الأهم هو اتخاذ الموقف القانوني المشروع ضد مرتكبي الخيانة العظمى”.

واختتم القيادي الاخواني الموالي لتركيا حديثه بالاشارة إلى أن الاتفاق السياسي لا يعترف بما يسمى القبائل ومجلس أعيان القبائل بل يعترف بمجلسي النواب والدولة و الرئاسي و غير ذلك عبارة عن تغريد خارج السرب، لافتاً إلى أنهم لا يملكون أي حق دستوري في ليبيا.