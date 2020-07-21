ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه هبوط طائرة عسكرية في مطار القرضابية في سرت بحدود الساعة 6 ونصف صباحا.

داره اعتبر خلال تصريح أذيع على قناة ” التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أن هذا يدل على أن كل الدول التي تتحدث عبر منصاتها الإعلامية ومرؤوسيها ومندوبيها أنها تريد الاستقرار ودعم ليبيا وتوقيع الهدنة لا زالت تدعم ما وصفه بـ”المتمرد”.

واختتم زاعماً :” زرع الألغام أمر ليس بجديد عن المتمرد أن يستعمل نفس أسلوب داعش هو من فترة يقوم عن طريق الجنجويد الروس بزراعة غرب سرت كلها بالألغام وهذه المرة الخامسة التي ينفجر لغم في المواطنين”.