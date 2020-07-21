ظريف ينقل رسالة من روحاني إلى بوتين

ظريف ينقل رسالة من روحاني إلى بوتين

موسكو – أعلن السفير الإيراني بموسكو كاظم جلالي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لموسكو سينقل رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير الإيراني في بيان له، اليوم الاثنين، إن ظريف “بالإضافة إلى نقل رسالة من روحاني إلى بوتين سيجري مباحثات مع نظيره الروسي (سيرغي لافروف) بشأن الصفقة النووية التي تم عقدها قبل 5 سنوات، وتطور الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية”.

ولم يكشف السفير عن مضمون الرسالة التي سينقلها ظريف إلى الرئيس الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن ظريف سيزور موسكو يوم الثلاثاء لعقد المباحثات مع سيرغي لافروف.

وكان ظريف قد زار العاصمة الروسية آخر مرة يوم 16 يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي