إيران – أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن أمريكا ستغادر أفغانستان “عاجلا أم آجلا”، وأن إيران ستبقى دائما جارا لأفغانستان، تربطهما أواصر تاريخية وقيم مشتركة.

وذكر عراقجي في تغريدة على “تويتر”: “أمريكا ستغادر فغانستان عاجلا أم آجلا، وأن رفاهية وأمن طهران وكابل مرتبطان بشكل مباشر”.

وزار عراقجي أفغانستان الأربعاء الماضي، على رأس وفد رفيع بهدف متابعة الوثيقة الشاملة للتعاون بين البلدين، والتقى المشرف على وزارة الخارجية ووزارة المالية وعبد الله عبد الله وتباحث معهم حول العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الساعة.

وأكد، في حوار مع قناة “طلوع نيوز” الأفغانية، أن “طهران تشك في نوايا أمريكا في مسيرة السلام الخاصة بأفغانستان، وأن طهران ليست معارضة للسلام، إلا أن ما أطلقته الولايات المتحدة مع طالبان هو مجرد صفقة”.

وقال: “أمريكا تعاطت مع طالبان ودخلت في مفاوضات ووقعت معها اتفاق سلام بغياب الحكومة الأفغانية في حين تدعي أنها داعمة وحليفة لهذه الحكومة”.

المصدر: “فارس نيوز”