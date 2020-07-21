نيويورك – حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أذربيجان وأرمينيا، اليوم، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بعد اشتباك على الحدود بين هاتين الدولتين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفاني دوجاريك، إن “الأمين العام يتابع بقلق كبير التوتر الراهن بين أذربيجان وأرمينيا. وهو يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، لأن نشوب صراع شامل بين البلدين سيكون كارثياً”.

وقبل ذلك، حثت روسيا، هاتين الجمهوريتين، على وقف إطلاق النار وضبط النفس، وقال الكرملين إن موسكو مستعدة للوساطة.

ويتزايد القلق الدولي، من تفاقم الصراع في تلك المنطقة، لأنه يهدد الاستقرار في منطقة تمثل ممراً لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية.

المصدر: رويترز