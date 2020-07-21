ليبيا – قال المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس إن الموقف الأمريكي لم يتحدث عن شيء معين خلال الموقف الأخير للأزمة الليبية، موضحاً أن الموقف الأمريكي سيكون حاسماً كما أن فرنسا لها مصلحة مباشرة في البحر المتوسط ووصلت إلى حد ما لنوع من الضغط مع تركيا.

فارس وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع “ المصرية أمس الاثنين أكد على أنه يجب عقد قمة استثنائية ما بين الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه ويجب على الدول الأوروبية والعربية أن يضعون خطة فيما يتعلق بليبيا كما أن تركيا عضواً في حلف الناتو والموقف التركي بمفرده.

وأشار المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لوبيات دول قطر وتركيا تعمل على تثبيت شرعية حكومة الوفاق وتوجيه انتقادات إلى السعودية ومصر وإظهار الشرعية لحكومة الوفاق ودعمها.