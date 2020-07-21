ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة بأنها “مجرد كلام لن يتعدى إلى سواه”.

عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا قال في تصريح لموقع “عربي 21″ القطري :”حتى وإن أعلنت الجزائر رفضها للتدخل المصري كون الجزائر كغيرها من الأنظمة الدكتاتورية تتمنى عودة ليبيا إلى حظيرتها وكان موقفها سلبي جداً عندما حاول حفتر اقتحام العاصمة طرابلس رغم أنها في السابق رفضت الهجمات المصرية والإماراتية على ليبيا”.

واختتم كرموس حديثه قائلاً :”بعد سقوط مشروع حفتر ولو جزئياً عادت الجزائر للمشهد لكن بطريقة مختلفة، داعية لحل عن طريق القبائل في تجاهل تام للمجتمع الليبي خصوصاً في الغرب الذي لا تمثل فيه القبيلة إلا الدور الاجتماعي وبأدنى مستوى وهو ما اعتبرناه إهانة لكل الليبيين بأنهم مجتمع متخلف تحكمه القبيلة لذا ستظل مواقف الجزائر مجرد تصريحات” حسب زعمه.