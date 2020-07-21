ليبيا – حذر النائب في البرلمان التونسي مبروك كورشيد من مخاطر الإرهاب القادم من ليبيا التي تتهدد تونس.

كورشيد كشف في تصريح لموقع ” إرم نيوز ” الإماراتي أمس الاثنين أوضح أن نحو ألفي متشدد يتمركزون قرب الحدود الليبية مع تونس ويستعدون لمهاجمة مدينة بن قردان الحدودية.

وأضاف البرلماني التونسي أن عددا كبيرا من المتشددين التونسيين العائدين من سوريا عبر تركيا يتمركزون في صبراتة وفي طرابلس وأنه سبق أن زود الأجهزة الأمنية في بلاده بهذه المعلومات.

وأكد أن قيادات متشددة من الصف الأول كانت في مالي وفي سوريا موجودة اليوم في ليبيا وقريبة من الحدود التونسية، وهدفها غزوة جديدة ثأرا لغزوة بن قردان الفاشلة في إشارة إلى محاولة عناصر من تنظيم داعش المتشدد السيطرة على المدينة في مارس 2016.