لبنان – قد لا تعلم أن الجرجير يتمتع بخصائص غذائية فريدة من نوعها، حيث يحتوي الجرجير على كمية أكبر من فيتامين سي .

ونادراً ما يخلو بيت من الجرجير، فكثيراً ما يُستخدم في تحضير الطعام أو يُضاف إلى طبق السلطة فيكسبها طعم شهي وشكل رائع، تختلف طرق تناول الجرجير في أنحاء العالم المختلفة، ولكن غالباً ما يتفق عليه الجميع حتى الأطفال، فما هي فوائد الجرجير الصحية؟ وهل يقدم فوائد للجسم فقط؟ أم أن الأمر يشمل الشعر والأغراض الجمالية أيضاً؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال المقال أعزائي القراء، فتابعوا معنا. حقاق غذائية مذهلة عن الجرجير

قد لا تعلم أن الجرجير يتمتع بخصائص غذائية فريدة من نوعها، حيث يحتوي الجرجير على:

كمية أكبر من فيتامين سي مقارنة بالبرتقال

كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز

كمية من الحديد أكثر من السبانخ

كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب

يحتوي الجرجير على فيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12

معادن عديدة تشمل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور

فوائد الجرجير الصحية

فوائد الجرجير للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من المراض مذهلة؛ وتشمل:

خفض ضغط الدم

طبقاً لدراسات أجريت على نبات الجرجير وُجد أن له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين

صحة القلب

يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فهو يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من خطر الإصابة بالسكتة القلبية

تقوية العظام

يحتوي الجرجير على نسبة عالية من فيتامينات (أ، ك، هـ) بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم، وبالتالي فهو يساعد على تقوية العظام والأسنان، والوقاية من مرض هشاشة العظام

صحة العين

يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين وتقوية النظر، بالإضافة إلى الوقاية من مرض إعتام عدسة العين والعديد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر

فوائد الجرجير لمرضى السكري

يساعد الجرجير على خفض نسبة السكر في الدم وزيادة الحساسية للأنسولين، كما أنه يقلل من أمراض الأعصاب المرتبطة بمرض السكري وبالتالي فهو يعتبر غذاء مثالي لمرضى السكري

فوائد الجرجير للجهاز الهضمي

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وبالتالي تخلصها من المواد الضارة والفضلات المتراكمة فيها، كما أنه يحتوي على الكلوروفيل الذي يحتوي على بعض الإنزيمات التي تعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك

فوائد الجرجير للجهاز التنفسي

قد يساعد على علاج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية، كما أنه يعمل على طرد البلغم وعلاج السعال وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للوقاية من الأمراض

فوائد الجرجير للوقاية من الأمراض

تساعد القيم الغذائية الجرجير في الوقاية من الأمراض الآتية:

الوقاية من السرطان

أثبتت بعض الدراسات الحديثة أهمية الجرجير في حماية الخلايا السليمة من التحول لخلايا سرطانية، خاصة أثناء العلاج حيث أنه يعمل على مقاومة الشقوق الحرة، وذلك لاحتوائه على الألياف ومضادات أكسدة وبالتالي فهو يعمل على الوقاية من مرض السرطان

الوقاية من الأنيميا

يحتوي الجرجير على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يساعد على علاج فقر الدم (الأنيميا) والوقاية منها، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد والاستفادة من فوائده

فوائد الجرجير لتقوية المناعة

يحتوي على فيتامين (أ، ج) واللذان يساعدان على تقوية المناعة والحماية من الكثير من الأمراض، كما أنه مضاد للفيروسات والبكتيريا

فوائد الجرجير للجنس

يُستخدم الجرجير منذ قديم الزمن في زيادة القدرة الجنسية عند الرجال، حيث وجدت الدراسات حديثاً أنه يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون وأعداد الحيوانات المنوية، ويمكن أن يساعد على علاج ضعف الانتصاب والضعف الجنسي

كما يزيد من تدفق.