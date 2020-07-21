ما هي أهداف روسيا الاقتصادية للأعوام العشرة القادمة؟

ما هي أهداف روسيا الاقتصادية للأعوام العشرة القادمة؟

موسكو – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يتضمن أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا حتى العام 2030، وفيما يلي الأهداف الاقتصادية:

النمو الاقتصادي:

العمل على أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا بحلول العام 2030 فوق المتوسط العالمي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

الاستثمار:

يجب أن ينمو الاستثمار في الأصول الثابتة بحلول العام 2030 بنسبة 70% مقارنة مع مستواه في 2020.

دخل المواطنين الروس:

ضرورة ضمان نمو دخل المواطنين الروس ومعاشات المتقاعدين لتكون بحلول 2030 فوق معدلات التضخم.

الصادرات:

يجب أن تنمو صادرات المواد غير النفطية (غير المواد الأساسية) بنسبة 70% على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2020.

كما أوعز الرئيس للحكومة الروسية بتقديم خطة لتحقيق الأهداف الوطنية الموضوعة حتى العام 2030، وتقديم تعديل خطة تنفيذ المشاريع الوطنية بحلول 30 أكتوبر القادم.

ومن المتوقع أن يتم تمديد الموعد النهائي لتنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية لتكون بحلول 2030 بدلا من 2024، وذلك في ظل المتغيرات التي تعرض لها الاقتصاد الروسي والعالمي، بسبب أزمة جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

كما وجه بوتين الحكومة بإعطاء أولوية لتنفيذ المشاريع الوطنية، وتخصيص التمويل اللازم لهذه المشاريع عند وضع ميزانية البلاد.

ووقع بوتين في وقت سابق من اليوم على مرسوم الأهداف الوطنية لتنمية روسيا حتى العام 2030، والتي تتضمن أهدافا مثل زيادة دخل السكان ومتوسط العمر.

وكانت روسيا قد اعتمدت في فبراير 2019 إنفاق 25.7 تريليون روبل على مشاريع وطنية من العام 2019 وحتى العام 2024.

المصدر: “نوفوستي”