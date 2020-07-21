فرنسا – حسم مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “ليغ1″، كيليان مبابي، موقفه من البقاء في صفوف الفريق الباريسي، خلال منافسات الموسم الجديد (2020-2021).

وكتب مبابي “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” احتفالا بالقميص الجديد لفريقه: “فخور بأن أكون جزءا من هذا الفصل الجديد في تاريخ النادي خلال الموسم (2020-2021). معا نحن فريق لا يقهر”.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن الفريق الباريسي، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير صحفية عديدة.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022، علما بأنه انضم للفريق قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

وشارك مبابي في الإعلان الدعائي لقميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد، إلى جانب البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، وبعض لاعبات فريق السيدات.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي، باعتباره متصدرا للترتيب، قبل أن تقرر الرابطة إنهاء الموسم مبكرا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات