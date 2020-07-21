مسؤول في بنك إنجلترا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث انقساما في أسواق المال

مسؤول في بنك إنجلترا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث انقساما في أسواق المال

انجلترا – أوضح جوناثان هول، المرشح لعضوية لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل الأسواق أقل كفاءة لكنه لن يكون كارثيا على اقتصاد بلاده.

وأبلغ هول امس، جلسة استماع للتصديق على تعيينه عقدتها لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان “أن خروج بريطانيا سيسبب التفتت وعدم الكفاءة وستكون هناك مشكلات في التنظيم، لكنه لن يكون كارثيا للاقتصاد”.

وأضاف أن القطاع المالي البريطاني “مختلف تماما” في الحجم والتعقيد مقارنة بنظرائه في أوروبا.

ويتوقف الوصول المباشر إلى الاتحاد الأوروبي للشركات المالية في بريطانيا في المستقبل على بقاء بريطانيا “ندا” أو متماشية مع القواعد في أوروبا، لكن هول قال إن بريطانيا لا يمكن أن تكون “متلقية للأوامر”.

وصرح قائلا “من المهم للغاية أن تظل المملكة المتحدة هي الجهة المنظمة للسوق المالية في المملكة”.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير وفق ترتيبات انتقالية، تتيح استمرار وصول كامل إلى التكتل، تنتهي في ديسمبر.

المصدر: رويترز